Romano: “Norton-Cuffy, accordo verbale è pronto! Non è stato proposto ma è l’Inter che ha…”

E' Brooke Norton-Cuffy, secondo Fabrizio Romano, il nuovo obiettivo concreto dell'Inter per la fascia destra. Questi gli ultimi sviluppi
Marco Astori
E' Brooke Norton-Cuffy, secondo Fabrizio Romano, il nuovo obiettivo concreto dell'Inter per la fascia destra. Questi gli ultimi sviluppi raccontati dall'esperto di mercato: "Possiamo aggiungere che Norton-Cuffy non è stato proposto all'Inter: è un discorso che Inter e Genoa hanno affrontato direttamente nel pomeriggio di oggi.

Inter e Genoa si sono parlate e l'Inter ha manifestato l'intenzione di voler impostare un discorso a titolo definitivo se dovesse esserci un'uscita: quella di Luis Henrique è ancora in stand-by. Inter e Genoa sarebbero pronte, l'accordo verbale è pronto: dipende dall'Inter se sceglie di procedere o meno".

