Alessandro Cosattini Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 23:08)

Cosa risulta ad Alfredo Pedullà su Brooke Norton-Cuffy, accostato anche all’Inter nelle ultimissime ore.

Queste le parole del giornalista sul suo canale YouTube: “Parto da Norton-Cuffy perché è stato accostato a diverse squadre ma son sincero: non ho grandi riscontri sull’Inter. Si è parlato di un’accelerata, di un’irruzione dei nerazzurri per il giocatore. Non ho questi riscontri: il club sta ancora aspettando Perisic e oggi è stata una giornata interlocutoria. Per Diaby non c’è ancora il via libera, bisogna aspettare l’ok finale.

Norton-Cuffy per l’Inter è un giocatore stile Dumfries, non ho riscontri se non che ci stanno provando seriamente la Juve e un paio di club inglesi. A oggi non ho riscontri per dirvi: seguiamo questa pista Norton-Cuffy per l’Inter. Non è in stato avanzato questa operazione. Se si aprirà questa pista, lo spiegheremo”.

Su X, Pedullà ha aggiunto: "Norton-Cuffy è stato proposto, ma l’Inter lo ritiene oggi simile a Dumfrries e almeno in queste ore non ha alcuna intenzione di affondare. La Juventus sempre interessata, ci sono anche un paio di club inglesi".