Moretto: "Inter su Dodò, ecco la novità: la Fiorentina è al corrente di…"

Dell'affare sfumato relativo a Cancelo ai possibili nuovi obiettivi per la fascia destra dell'Inter hanno parlato Fabrizio Romano e Matteo Moretto
Romano: "L'Al Hilal accetta l'offerta del Barcellona per Cancelo, nonostante l'intesa verbale da giorni con l'Inter. Vi dicevo sempre che Cancelo aspettava il Barça e ora è arrivato il via libera dell'Al Hilal. Ora qualche ora per i documenti ma l'accordo è fatto. Sono 4 milioni di euro la cifra che pagherà il Barcellona all'Al Hilal per la copertura di una parte dello stipendio. Da domani si lavorerà alla parte legale dell'operazione. Sfuma per l'affare Cancelo per l'Inter, ci ha lavorato per giorni molto sicura, ha accettato di aspettare, ma l'idea del giocatore è sempre stata rivolta al Barcellona. Colpo in dirittura d'arrivo".

Il nome di Federico Chiesa, la Juventus si è presentata e ha avuto dei contatti sia con gli agenti che con il Liverpool. A oggi il vero ostacolo nell'affare è il Liverpool. A oggi il vero ostacolo è il Liverpool, sulla formula dell'operazione, sulla volontaà di Slot di farlo partire essendo corto davanti. La Juve c'è, lo sta corteggiando in maniera importante. Non risulta che a oggi ci stia lavorando l'Inter.

Moretto: "Il Napoli ha chiamato prima di Capodanno per Dodo della Fiorentina. La novità è che la Fiorentina è al corrente che l'Inter potrebbe arrivare e palesarsi nei prossimi giorni. non ci sono contatti, ma potrebbe essere un'idea da tenere in considerazione".

Romano: "Oggi la Fiorentina con Paratici in arrivo non ha tutta questa voglia di cedere Dodo, ma è un giocatore su cui vuole puntare".

