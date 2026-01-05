Il nome di Federico Chiesa, la Juventus si è presentata e ha avuto dei contatti sia con gli agenti che con il Liverpool. A oggi il vero ostacolo nell'affare è il Liverpool. A oggi il vero ostacolo è il Liverpool, sulla formula dell'operazione, sulla volontaà di Slot di farlo partire essendo corto davanti. La Juve c'è, lo sta corteggiando in maniera importante. Non risulta che a oggi ci stia lavorando l'Inter.
Moretto: "Il Napoli ha chiamato prima di Capodanno per Dodo della Fiorentina. La novità è che la Fiorentina è al corrente che l'Inter potrebbe arrivare e palesarsi nei prossimi giorni. non ci sono contatti, ma potrebbe essere un'idea da tenere in considerazione".
Romano: "Oggi la Fiorentina con Paratici in arrivo non ha tutta questa voglia di cedere Dodo, ma è un giocatore su cui vuole puntare".
