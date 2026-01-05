L'esperto di mercato, durante Calciomercato l'originale, ha fatto il punto sul passaggio di Cancelo al Barça e sulle trattative dell'Inter

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato l'originale, ha fatto il punto sul passaggio di Cancelo al Barça e sulle trattative dell'Inter:

"Cancelo ha dato sempre priorità al Barcellona, oggi l'Inter aspettava una risposta definitiva dopo l'accordo con l'Al Hilal. Acerbi sarebbe andato all'Al Hilal, Inter avrebbe pagato solo un milione per l'ingaggio dell'esterno e il resto lo avrebbe pagato il club arabo. Poco fa è stato chiuso l'accordo col Barcellona.