L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, durante Calciomercato l'originale, ha fatto il punto sul passaggio di Cancelo al Barça e sulle trattative dell'Inter:
Di Marzio: “Esterno? A oggi l’Inter non ha un nome. E sul possibile sostituto di Frattesi…”
L'esperto di mercato, durante Calciomercato l'originale, ha fatto il punto sul passaggio di Cancelo al Barça e sulle trattative dell'Inter
"Cancelo ha dato sempre priorità al Barcellona, oggi l'Inter aspettava una risposta definitiva dopo l'accordo con l'Al Hilal. Acerbi sarebbe andato all'Al Hilal, Inter avrebbe pagato solo un milione per l'ingaggio dell'esterno e il resto lo avrebbe pagato il club arabo. Poco fa è stato chiuso l'accordo col Barcellona.
Vedremo se l'Inter riuscirà a trovare sul mercato un'occasione del genere. A oggi un nome non c'è. C'è un'offerta non formalizzata per Frattesi dal Galatasaray, ma bisognerà vedere se accontenterà le condizioni dell'Inter e se l'Inter lo sostituirà. Filtra che non dovrebbe sostituirlo perché a centrocampo sono tanti
