Non solo il mercato in entrata. L'Inter si sta rinnovando, e il processo di cambiamento passa anche da qualche addio

Non solo il mercato in entrata. L'Inter si sta rinnovando, e il processo di cambiamento passa anche da qualche addio. A fine giugno, per esempio, dirà addio ai nerazzurri Francesco Acerbi.

"Do una notizia esclusiva su Acerbi: si è parlato di un suo trasferimento in Arabia, a gennaio gli aveva parlato Simone Inzaghi. Dico però che Acerbi potrebbe restare in Italia. Ci sono due club che lo vorrebbero e che hanno iniziato a muovere i fili della trattativa: il Monza e il Genoa. Occhio al futuro di Acerbi, potrebbe restare in Serie A".