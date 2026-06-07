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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter, Acerbi può restare in Serie A. Ecco i due club che lo hanno chiesto”
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Moretto: “Inter, Acerbi può restare in Serie A. Ecco i due club che lo hanno chiesto”
Non solo il mercato in entrata. L'Inter si sta rinnovando, e il processo di cambiamento passa anche da qualche addio
Non solo il mercato in entrata. L'Inter si sta rinnovando, e il processo di cambiamento passa anche da qualche addio. A fine giugno, per esempio, dirà addio ai nerazzurri Francesco Acerbi.
Del suo futuro ha parlato così Matteo Moretto su YouTube:
"Do una notizia esclusiva su Acerbi: si è parlato di un suo trasferimento in Arabia, a gennaio gli aveva parlato Simone Inzaghi. Dico però che Acerbi potrebbe restare in Italia. Ci sono due club che lo vorrebbero e che hanno iniziato a muovere i fili della trattativa: il Monza e il Genoa. Occhio al futuro di Acerbi, potrebbe restare in Serie A".
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