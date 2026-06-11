La priorità in questa fase del mercato dell'Inter è inserire un difensore nella rosa di Chivu. Il prescelto, come noto, è Oumar Solet

La priorità in questa fase del mercato dell'Inter è inserire un difensore nella rosa di Chivu . Il prescelto, come noto, è Oumar Solet per il quale si tratta con l'Udinese.

Come riporta Sky Sport, "Provedel, l'Inter ha incontrato il suo procuratore. L'Inter lo vuole, vuole spendere 2-3 milioni per prendere un portiere di valore da affiancare a Martinez. Ci sarà un tentativo di avvicinarsi alla Lazio. Così come per Solet, in attesa di capire cosa possa succedere con Palestra. L'Inter vorrebbe spendere al massimo 45 mln, l'Atalanta invece chiede più di 50. Vedremo se sarà possibile fare questo passo avanti, magari anche inserendo una contropartita. Provedel, Solet, Palestra e Jones sono le priorità dell'Inter.