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calciomercato
Sky – Inter, Udinese non scende da 25 mln per Solet. Novità su Palestra e Provedel e le 3 uscite
La priorità in questa fase del mercato dell'Inter è inserire un difensore nella rosa di Chivu. Il prescelto, come noto, è Oumar Solet per il quale si tratta con l'Udinese.
Come riporta Sky Sport, "Provedel, l'Inter ha incontrato il suo procuratore. L'Inter lo vuole, vuole spendere 2-3 milioni per prendere un portiere di valore da affiancare a Martinez. Ci sarà un tentativo di avvicinarsi alla Lazio. Così come per Solet, in attesa di capire cosa possa succedere con Palestra. L'Inter vorrebbe spendere al massimo 45 mln, l'Atalanta invece chiede più di 50. Vedremo se sarà possibile fare questo passo avanti, magari anche inserendo una contropartita. Provedel, Solet, Palestra e Jones sono le priorità dell'Inter.
Sul mercato in uscita comanda il mercato. Di base alcune situazioni da chiarire: a destra ci sono Luis Henrique e Diouf, con la partenza di Dumfries e il possibile arrivo di Palestra uno può partire. Così anche Frattesi che rimane sul mercato. C'è il Napoli, l'interesse del Nottingham. Carlos Augusto fondamentale nelle rotazione e forse vorrebbe avere più spazio. Se arrivasse Solet potrebbero arrivare offerte.
L'Inter continua a lavorare per Oumar Solet per la difesa. L'Udinese non scende dalla richiesta di 25 milioni di euro, i nerazzurri vogliono chiudere a tra i 20 e i 22, con il giocatore è arrivata l'intesa di massima.
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