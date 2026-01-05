Il Barcellona ha formalizzato l'offerta che aveva promesso a Cancelo. Ha scelto il giocatore perché lo ha detto in maniera molto chiara anche all'Inter che avrebbe preferito il Barcellona. L'offerta è arrivata oggi, nonostante l'Inter avesse già un accordo di massima con l'Al Hilal. È stato il giocatore a scegliere, non è nemmeno una scelta economica. Pesa la volontà del giocatore. Non ha influito il lato economico, ma neanche il lato sportivo. L'Inter si è fatta trovare pronta, c'era l'opportunità di tamponare l'emergenza. L'Inter non è preoccupata che non viene Cancelo, l'Inter se arriverà un'altra opportunità la valuterà sicuramente.
Sky – Esterno, ecco la nuova posizione dell’Inter. Frattesi? Se arriva un giovane che…
L'esterno portoghese è sempre più vicino al Barcellona. L'Inter aspetta l'offerta del Galatasaray per Frattesi e pensa anche al prossimo anno
I soldi di Frattesi? Non credo che verrano reinvestiti ora, l'Inter a livello numerico è a posto. L'Inter ha sempre detto di voler vendere a titolo definitivo, il giocatore vuole andare perché l'offerta economica è importante. Questi soldi l'Inter li reinvestirà in difesa, il reparto verrà ridisegnato. Se ci sarà un'opportunità per fare un investimento per un giovane per fargli fare sei mesi di apprendistato per poi averlo pronto la prossima stagione, altrimenti l'Inter ha tutto il tempo per concentrarsi per la prossima stagione.
(Sky Sport)
