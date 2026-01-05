Il Barcellona ha formalizzato l'offerta che aveva promesso a Cancelo. Ha scelto il giocatore perché lo ha detto in maniera molto chiara anche all'Inter che avrebbe preferito il Barcellona. L'offerta è arrivata oggi, nonostante l'Inter avesse già un accordo di massima con l'Al Hilal. È stato il giocatore a scegliere, non è nemmeno una scelta economica. Pesa la volontà del giocatore. Non ha influito il lato economico, ma neanche il lato sportivo. L'Inter si è fatta trovare pronta, c'era l'opportunità di tamponare l'emergenza. L'Inter non è preoccupata che non viene Cancelo, l'Inter se arriverà un'altra opportunità la valuterà sicuramente.