"Dopo l'infortunio di Dumfries, l'Inter ha iniziato a chiedere informazioni su esterni destri. E' stato fatto il nome di Bellanova, abbiamo ricevuto tante domande, ma a quanto ci risulta non è un nome caldo.
Bellanova è concentrato sull'Atalanta, vuole chiudere la stagione all'Atalanta, ad oggi non ci risultano contatti tra Inter e Atalanta per Bellanova, non è un nome così caldo e valutato in ottica nerazzurra. Al momento giusto cercheremo di aggiornarvi sull'esterno destro o su altri movimenti eventuali in casa Inter"
