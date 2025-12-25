Raoul Bellanova è uno dei nomi accostati all'Inter in ottica gennaio: Matteo Moretto ha spiegato la situazione

Nei giorni scorsi è trapelato anche il nome di Raoul Bellanova in ottica Inter. L'esterno dell'Atalanta è stato accostato già in ottica gennaio quando l'Inter potrebbe e dovrebbe prendere un sostituto di Dumfries, visto che l'olandese starà fuori fino a marzo.