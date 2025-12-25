FC Inter 1908
calciomercato

Moretto conferma: “Inter valuta esterni destri per gennaio. Bellanova? Ecco cosa risulta”

Raoul Bellanova è uno dei nomi accostati all'Inter in ottica gennaio: Matteo Moretto ha spiegato la situazione
Matteo Pifferi 

Nei giorni scorsi è trapelato anche il nome di Raoul Bellanova in ottica Inter. L'esterno dell'Atalanta è stato accostato già in ottica gennaio quando l'Inter potrebbe e dovrebbe prendere un sostituto di Dumfries, visto che l'olandese starà fuori fino a marzo.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione proprio su Bellanova in ottica Inter:

"Dopo l'infortunio di Dumfries, l'Inter ha iniziato a chiedere informazioni su esterni destri. E' stato fatto il nome di Bellanova, abbiamo ricevuto tante domande, ma a quanto ci risulta non è un nome caldo.

Bellanova è concentrato sull'Atalanta, vuole chiudere la stagione all'Atalanta, ad oggi non ci risultano contatti tra Inter e Atalanta per Bellanova, non è un nome così caldo e valutato in ottica nerazzurra. Al momento giusto cercheremo di aggiornarvi sull'esterno destro o su altri movimenti eventuali in casa Inter"

