L'infortunio di Denzel Dumfries costringerà l'Inter a tornare sul mercato e prendere un esterno destro: le ultime da Bergamo

Marco Astori Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 13:16)

L'infortunio di Denzel Dumfries costringerà l'Inter a tornare sul mercato e prendere un esterno destro: resta sempre il nome di Marco Palestra e nelle ultime ore si è fatto anche quello di Raoul Bellanova, che sarebbe un clamoroso ritorno. Cosa risulta al Corriere di Bergamo: "Tra i quattro profili vagliati dalla dirigenza milanese ci sono ben due atalantini a occupare metà del taccuino.

Marco Palestra, giovane esterno classe 2005 in prestito dall’Atalanta al Cagliari dove sta vivendo una stagione da protagonista, e Raoul Bellanova, titolare fisso di Palladino, ai box fino al 2026 per infortunio. Due nomi che stanno prendendo quota tanto da superare i primi candidati Norton-Cuffy (del Genoa) e Valincic (Dinamo Zagabria). Considerato che l’Inter predilige il fattore esperienza e che invece i Percassi puntano molto sul loro gioiello del vivaio, all’orizzonte potrebbe profilarsi un ritorno e una permanenza di Palestra a Bergamo e una simultanea cessione, se Marotta saprà aspettare luglio, di Bellanova, che ha già un passato da giocatore dell’Inter nel 2022/23 (22 presenze e 1 assist).

Palladino in questi giorni sta provando diversi giocatori sulle fasce (anche Samardzic e Musah) e da gennaio ritroverà anche Bakker, che si aggiungerà ai vari Zappacosta, Zalewski, Bernasconi, Bellanova e, in estate, Palestra. Vista l’abbondanza, è probabile che a destra uno di loro parta al primo caldo".