Siamo quasi a metà stagione: l'Inter di Cristian Chivu è prima in classifica in campionato, tra le migliori otto in Champions League e ai quarti di finale di Coppa Italia, un bottino decisamente positivo. Resta il piccolo neo dell'eliminazione dalla Supercoppa in semifinale contro il Bologna.
Quale apporto hanno dato sin qui questi giocatori? Hanno fatto di più o di meno di quanto ci si aspettasse a bocce ferme? Ecco il bilancio
A quasi quattro mesi dall'inizio ufficiale della stagione, è però possibile tracciare una riga. Qui ci soffermiamo sui sei acquisti effettuati dal club quest'estate per rinforzare la squadra: Petar Sucic, Luis Henrique, Andy Diouf, Manuel Akanji, Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, tornato dal prestito allo Spezia.
