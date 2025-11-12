Giovane Santana do Nascimento, più noto come Giovane, ha trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Verona contro l'Inter. Una grande conclusione per il momentaneo pareggio con Sommer che non ha potuto fare nulla sulla conclusione del classe 2003.
calciomercato
Moretto – Inter, occhio vigile su Giovane: piace tantissimo a Chivu. E dopo Lookman…
Proprio Giovane, a fine partita, ha confermato come anche Chivu gli abbia fatto i complimenti per la bella prestazione contro i nerazzurri. Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha aggiunto qualche dettaglio:
"Il contratto di Giovane con il Verona scade nel 2029 e ha una valutazione inferiore ai 30 mln. Volevo ribadire un concetto: Giovane a fine partita contro l'Inter ha ammesso che Chivu gli ha fatto i complimenti e questo non è un caso. Chivu stima molto Giovane e le caratteristiche del calciatore.
L'Inter, di fatto, un occhio attento alle sue prestazioni ce l'ha. Vedremo come evolverà il tema ma è uno scenario da tenere lì in considerazione per il futuro. L'Inter cercava un profilo alla Lookman la scorsa estate, vedremo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA