Inter farà investimento pesante in difesa: ecco il nome in pole. E occhio all’incastro con…

Il futuro di Acerbi e De Vrij sembra essere lontano dall'Inter e infatti i nerazzurri stanno cercando un centrale di prospettiva

Matteo Pifferi Redattore 12 novembre - 21:49

Ormai non è un mistero che l'Inter stia ragionando su un investimento pesante per la difesa in vista dell'estate 2026. Il futuro di Acerbi e De Vrij, infatti, sembra essere distante da Milano - entrambi sono in scadenza e, per questioni anche anagrafiche, non dovrebbero essere rinnovati - e quindi ci sarà la necessità di sostituirli.

Da diverse settimane si fanno alcuni nomi di profili importanti - Upamecano e Guehi per citarne due - ma anche alcuni di prospettiva. Tra questi c'è Joel Ordonez: il difensore ecuadoregno classe 2004 del Bruges piace tanto ai nerazzurri che potrebbero anche tentare di anticipare la concorrenza per completare poi l'operazione nella prossima estate.

"Presto per dirlo, ma l'interesse dell'Inter c'è tutto. Difensore giovane, tecnico, aggressivo ma soprattutto futuribile e pronto ad esplodere. Praticamente l'identikit del profilo su cui l'Inter intende puntare da oggi alle prossime stagioni. Anzi, da... ieri: perché la politica sul mercato di Oaktree è chiara, vieta trattative eccessivamente onerose in termini di cartellini e piuttosto impone investimenti sul lungo termine da affidare alle mani di Cristian Chivu, aspettando di raccoglierne i frutti.

Esattamente quanto successo l'estate scorsa con Bonny, Sucic, Luis Henrique e Diouf. Qualcuno l'investimento l'ha già ripagato, per altri resiste il beneficio del dubbio legato a questioni di ambientamento e di tempo. La certezza, però, è che strappare Ordoñez al Bruges non sarà semplice…", spiega La Gazzetta dello Sport.

Da qualche settimana Chivu sta cercando anche di adattare Bisseck come centrale e già in passato si è parlato di un futuro da centrale per Akanji. Ma l'Inter continua a monitorare Ordonez, per il quale però il Bruges non fa sconti:

"La questione, però, è che trattare con il Bruges non è mai semplice: negli ultimi anni la società belga non ha mai fatto un passo indietro sul piano delle cessioni, e difficilmente lo farà per il difensore ecuadoriano che del Bruges è protagonista (già 14 le presenze in stagione) e soprattutto a settembre scorso ha prolungato il proprio contratto fino al 2029. Tradotto: per meno di 25 milioni, il Bruges si tappa le orecchie", scrive La Gazzetta.

Occhio perché l'investimento potrebbe essere quasi il doppio perché l'Inter ha il diritto di riscattare Stankovic per le prossime due stagioni. "Chissà: magari l'Inter deciderà di rinviare il rientro alla base del figlio d'arte per ottenere una corsia preferenziale per Ordoñez. Del resto, sul mercato tutto è possibile…", chiosa la Rosea.