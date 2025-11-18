Ademola Lookman può lasciare l'Atalanta nel mercato di gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto, che su YouTube ha parlato così del futuro dell'attaccante nigeriano: "Sarà un nome importante del mercato di gennaio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter, mai avanzata offerta giusta per Lookman! E ci arrivano segnali che a gennaio…”
calciomercato
Moretto: “Inter, mai avanzata offerta giusta per Lookman! E ci arrivano segnali che a gennaio…”
Ademola Lookman può lasciare l'Atalanta nel mercato di gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto: ecco le ultime
E' stato vicino a lasciare l'Atalanta in estate, anche di fatto se l'Inter non si è mai presentata con l'offerta giusta alla porta del club bergamasco. Ma ci arrivano sensazioni sul fatto che Lookman a gennaio può lasciare l'Atalanta, ci sono buone possibilità.
La linea è sempre quella che il club bergamasco preferisce farlo partire all'estero e una delle piste più concrete è il Galatasaray, che sta lavorando forte col suo entourage per trovare una quadra sui numeri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA