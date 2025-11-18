Ademola Lookman può lasciare l'Atalanta nel mercato di gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto: ecco le ultime

Marco Astori Redattore 18 novembre - 12:30

Ademola Lookman può lasciare l'Atalanta nel mercato di gennaio. A spiegarlo è Matteo Moretto, che su YouTube ha parlato così del futuro dell'attaccante nigeriano: "Sarà un nome importante del mercato di gennaio.

E' stato vicino a lasciare l'Atalanta in estate, anche di fatto se l'Inter non si è mai presentata con l'offerta giusta alla porta del club bergamasco. Ma ci arrivano sensazioni sul fatto che Lookman a gennaio può lasciare l'Atalanta, ci sono buone possibilità.

La linea è sempre quella che il club bergamasco preferisce farlo partire all'estero e una delle piste più concrete è il Galatasaray, che sta lavorando forte col suo entourage per trovare una quadra sui numeri".