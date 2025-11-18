Sembra però che la dirigenza abbia mollato Manu Koné e Morten Frendrup, due vecchi obiettivi: il nome nel mirino è tutto nuovo

Marco Astori Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 10:46)

In casa Inter una delle questioni da monitorare è sicuramente quella legata a Davide Frattesi: il centrocampista sta trovando anche quest'anno poco spazio e potrebbe lasciare i nerazzurri, già a gennaio.

In viale della Liberazione si sta già valutando chi può essere l'eventuale sostituto in caso di addio. Sembra però che la dirigenza abbia mollato Manu Koné e Morten Frendrup, due vecchi obiettivi: il nome nel mirino è tutto nuovo, è quello di Lewis Ferguson.

Si legge: "Lo scozzese del Bologna è un-uomo chiave per Italiano. In mediana risaltano le sue qualità tattiche, oltre a quelle note da assaltatore. Ecco perché l'Inter lo sta seguendo, se prima o poi Frattesi dovesse andar via nel mirino c'è lui. Ovviamente il costo non è inferiore ai 30 milioni".