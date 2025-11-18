In casa Inter una delle questioni da monitorare è sicuramente quella legata a Davide Frattesi: il centrocampista sta trovando anche quest'anno poco spazio e potrebbe lasciare i nerazzurri, già a gennaio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter molla Frendrup e Koné, piace nome nuovo. Gazzetta sicura: “Se Frattesi va, assalto per lui”
calciomercato
Inter molla Frendrup e Koné, piace nome nuovo. Gazzetta sicura: “Se Frattesi va, assalto per lui”
Sembra però che la dirigenza abbia mollato Manu Koné e Morten Frendrup, due vecchi obiettivi: il nome nel mirino è tutto nuovo
In viale della Liberazione si sta già valutando chi può essere l'eventuale sostituto in caso di addio. Sembra però che la dirigenza abbia mollato Manu Koné e Morten Frendrup, due vecchi obiettivi: il nome nel mirino è tutto nuovo, è quello di Lewis Ferguson.
Si legge: "Lo scozzese del Bologna è un-uomo chiave per Italiano. In mediana risaltano le sue qualità tattiche, oltre a quelle note da assaltatore. Ecco perché l'Inter lo sta seguendo, se prima o poi Frattesi dovesse andar via nel mirino c'è lui. Ovviamente il costo non è inferiore ai 30 milioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA