Di Marzio: “Inter, offerte vere a gennaio solo per questi due! Un esterno sarebbe arrivato se…”

In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato così sul mercato invernale dell’Inter e in particolare su Luis Henrique
In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato così sul mercato invernale dell’Inter.

Inter
Luis Henrique non c’era bisogno di metterlo sul mercato a gennaio, c’erano offerte veramente importanti, non di prestito. Offerte vere ne sono arrivate per lui e Frattesi a gennaio.

Offerte da Premier e Turchia per Henrique, 30 milioni il Bournemouth, più di quanto speso dall’Inter. Alla fine hanno deciso di tenerlo perché credono in lui, se no sarebbe stato venduto e sarebbe arrivato un sostituto”.

