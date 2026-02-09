In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato così sul mercato invernale dell’Inter e in particolare su Luis Henrique

“Luis Henrique non c’era bisogno di metterlo sul mercato a gennaio, c’erano offerte veramente importanti, non di prestito. Offerte vere ne sono arrivate per lui e Frattesi a gennaio.

Offerte da Premier e Turchia per Henrique, 30 milioni il Bournemouth, più di quanto speso dall’Inter. Alla fine hanno deciso di tenerlo perché credono in lui, se no sarebbe stato venduto e sarebbe arrivato un sostituto”.