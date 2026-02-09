In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato così sul mercato invernale dell’Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter, offerte vere a gennaio solo per questi due! Un esterno sarebbe arrivato se…”
calciomercato
Di Marzio: “Inter, offerte vere a gennaio solo per questi due! Un esterno sarebbe arrivato se…”
In studio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio è tornato così sul mercato invernale dell’Inter e in particolare su Luis Henrique
“Luis Henrique non c’era bisogno di metterlo sul mercato a gennaio, c’erano offerte veramente importanti, non di prestito. Offerte vere ne sono arrivate per lui e Frattesi a gennaio.
Offerte da Premier e Turchia per Henrique, 30 milioni il Bournemouth, più di quanto speso dall’Inter. Alla fine hanno deciso di tenerlo perché credono in lui, se no sarebbe stato venduto e sarebbe arrivato un sostituto”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA