Dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili, continua la ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il club nerazzurro ha nel taccuino diversi nomi, tra cui uno nuovo, ovvero Djed Spence. Il giocatore è attualmente al Mondiale con l'Inghilterra.
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Dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili, continua la ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter
Bisogna capire se il Tottenham aprirà a una possibile cessione, il giocatore ha un contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno, questo significa che il club inglese chiederà una cifra elevata, però è un nome che piaceva all'Inter e continua a piacere.
Ci sono poi altri nomi come quello di Molina dell'Atletico Madrid, è un giocatore che piace molto a Chivu. L'Atletico potrebbe aprire le porte a un possibile addio di Molina se l'offerta fosse convincente. Poi c'è un terzo nome che è quello di Guéla Doué, ma lo Strasburgo chiede più di 30 milioni di euro, forse qualcosa in più.
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