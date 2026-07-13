Dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili, continua la ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter . Secondo quanto riporta Matteo Moretto , il club nerazzurro ha nel taccuino diversi nomi, tra cui uno nuovo, ovvero Djed Spence . Il giocatore è attualmente al Mondiale con l'Inghilterra.

Bisogna capire se il Tottenham aprirà a una possibile cessione, il giocatore ha un contratto fino al 2029 con opzione per un altro anno, questo significa che il club inglese chiederà una cifra elevata, però è un nome che piaceva all'Inter e continua a piacere.

Ci sono poi altri nomi come quello di Molina dell'Atletico Madrid, è un giocatore che piace molto a Chivu. L'Atletico potrebbe aprire le porte a un possibile addio di Molina se l'offerta fosse convincente. Poi c'è un terzo nome che è quello di Guéla Doué, ma lo Strasburgo chiede più di 30 milioni di euro, forse qualcosa in più.