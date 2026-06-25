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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Inter spettatrice interessata di Roma-Mancini. E’ vero che il rinnovo è vicino ma…”

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Moretto: “Inter spettatrice interessata di Roma-Mancini. E’ vero che il rinnovo è vicino ma…”

Moretto: “Inter spettatrice interessata di Roma-Mancini. E’ vero che il rinnovo è vicino ma…” - immagine 1
L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse per il difensore della Roma
Andrea Della Sala Redattore 

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L'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse per il difensore della Roma Mancini:

Moretto: “Inter spettatrice interessata di Roma-Mancini. E’ vero che il rinnovo è vicino ma…”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter, ovviamente, è alla ricerca di un difensore centrale, l'unica cosa che ti voglio ribadire è che, diciamo che l'Inter resta una spettatrice interessata di quella che è la trattativa per il rinnovo tra la Roma e Gianluca Mancini. Gianluca Mancini comunque ha un contratto in scadenza nel 2027, è vero che le parti sono molto vicine, ma sono molto vicine da tanto tempo, quindi insomma, adesso capiremo poi come andranno e come si svilupperanno le cose, ma l'Inter comunque resta, ripeto e ribadisco, una spettatrice interessata di questa situazione. Poi vi aggiorneremo e capiremo meglio le dinamiche nei prossimi giorni".

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