"L'Inter, ovviamente, è alla ricerca di un difensore centrale, l'unica cosa che ti voglio ribadire è che, diciamo che l'Inter resta una spettatrice interessata di quella che è la trattativa per il rinnovo tra la Roma e Gianluca Mancini. Gianluca Mancini comunque ha un contratto in scadenza nel 2027, è vero che le parti sono molto vicine, ma sono molto vicine da tanto tempo, quindi insomma, adesso capiremo poi come andranno e come si svilupperanno le cose, ma l'Inter comunque resta, ripeto e ribadisco, una spettatrice interessata di questa situazione. Poi vi aggiorneremo e capiremo meglio le dinamiche nei prossimi giorni".