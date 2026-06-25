"L’Atletico Madrid potrebbe inserirsi nella corsa a Oumar Solet dell’Udinese. La voce sul difensore, obiettivo concreto dell’Inter, è rimbalzata ieri dall’estero. Il club nerazzurro, che ne ha già parlato con i friulani due settimane fa, tornerà a farlo anche a stretto giro. Non è però l’unico nome sulla lista di Piero Ausilio: il direttore sportivo nerazzurro ha più fascicoli aperti sulla scrivania.

Sonderà nuovamente la pista per capire se ci sarà margine per colmare la distanza tra l’offerta da circa 22 milioni e la richiesta di poco meno di 30, dopodiché deciderà se affondare il colpo o muoversi su altre piste già sondate a fari spenti e che accontenterebbero allo stesso modo Cristian Chivu. L’obiettivo è, come già detto, mettere a disposizione del tecnico un difensore già pronto entro l’inizio del ritiro. Non sarà l’unico innesto nel reparto arretrato: l’altro, subordinato all’uscita di De Vrij, la dirigenza interista al momento non ha alcuna fretta".