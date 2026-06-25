La novità sul mercato bianconero che potrebbe incrociarsi con quello nerazzurro arriva dall'edizione odierna di TuttoSport

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 10:32)

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Le strade di Inter e Juventus potrebbero presto incrociarsi fuori dal campo. Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, starebbe infatti studiando l'affondo per un nome che da tempo è sul taccuino del suo amico di vecchia data Beppe Marotta. Ma i rapporti personali, si sa, in questo contano relativamente. Ognuno persegue il proprio obiettivo.

Rimane quindi da capire quale eventualmente sarà la reazione del club nerazzurro. Intanto l'edizione odierna di TuttoSport dà per certo l'inserimento bianconero sulla pista su cui i Campioni d'Italia si sono già mossi da settimane. Si legge infatti sul quotidiano in edicola stamattina: "Sarà Derby d’Italia, invece, per Curtis Jones: anche la Juve, infatti, sta sondando la possibilità di arrivare al centrocampista del Liverpool".

Per l'Inter al momento l'operazione è in standby perché direttamente collegata a quelli che saranno gli sviluppi sul fronte Nico Paz. Ma il nome è sempre nella testa dei dirigenti, pronti eventualmente ad alzare ancora l'offerta per convincere il Liverpool a lasciarlo partire. Al momento i red chiedono 30 milioni più percentuale sulla futura rivendita.