La sensazione è che si stia profilando all’orizzonte un lungo addio. Col telefonino dell’agente Alejandro Camano che sta iniziando a squillare sempre più spesso

Marco Astori Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 10:01)

La situazione non facile in casa Lazio sembra aver creato malumori anche tra i vari giocatori: uno di questi è Mario Gila, che, avendo il contratto in scadenza a giugno 2027, starebbe valutando un addio anticipato dai biancocelesti. E, secondo Tuttosport, è pronto un derby tra Inter e Milan per lo spagnolo.

"Dalle parti di via Aldo Rossi hanno iniziato a farci più di un pensierino per la prossima stagione, anche se non va esclusa una possibile manovra già nella finestra invernale di trattative, complice la necessità dei capitolini di fare cassa per sbloccare il mercato in entrata. Attenzione, però, su Gila non c’è solo l’interesse del Milan, ma pure quello dell’Inter che aveva già fatto un tentativo per il calciatore iberico nei mesi scorsi. Offensiva respinta sul nascere da parte della Lazio che non avrebbe potuto rimpiazzarlo.

Una mossa inevitabile ma che adesso complicherà i piani biancocelesti. Il rinnovo di contratto con Lazio, infatti, è ormai da mesi in alto mare e le problematiche vissute negli ultimi mesi dalla società del presidente Claudio Lotito non hanno affatto contribuito a far decollare i dialoghi tra le parti. Anzi, la sensazione è che si stia profilando all’orizzonte un lungo addio. Col telefonino dell’agente Alejandro Camano che sta iniziando a squillare sempre più spesso".