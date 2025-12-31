Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, sempre nel mirino della Juventus e di alcuni club turchi:
Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…”
"La Juventus ha fatto una chiamata a Mendes per Cancelo, perché i rapporti sono ottimi. Ma i bianconeri stanno pensando più a un vice Yildiz: un'idea potrebbe portare a Federico Chiesa, anche se bisogna vedere se il Liverpool lo libererà. Frattesi? In questi giorni la Juventus proverà a capire se sarà un'operazione affrontabile in questo mercato oppure no".
"L'idea della Juventus è offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni: magari presenze del calciatore, o obiettivi di squadra. Vedremo se la Juventus vorrà andare fino in fondo. Frattesi, comunque, resterà un tema caldo del mercato di gennaio dell'Inter, visto che dalla Turchia continuano a pensare a lui: dipenderà dal giocatore, ma dalla Turchia i corteggiamenti continuano".
