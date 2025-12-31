FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…”

calciomercato

Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…”

Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…” - immagine 1
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, sempre nel mirino della Juventus
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, sempre nel mirino della Juventus e di alcuni club turchi:

Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…”- immagine 2
Getty

"La Juventus ha fatto una chiamata a Mendes per Cancelo, perché i rapporti sono ottimi. Ma i bianconeri stanno pensando più a un vice Yildiz: un'idea potrebbe portare a Federico Chiesa, anche se bisogna vedere se il Liverpool lo libererà. Frattesi? In questi giorni la Juventus proverà a capire se sarà un'operazione affrontabile in questo mercato oppure no".

Moretto: “Cosa offrirà la Juve per Frattesi ma c’è la Turchia. Più che Cancelo…”- immagine 3
Getty Images

"L'idea della Juventus è offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni: magari presenze del calciatore, o obiettivi di squadra. Vedremo se la Juventus vorrà andare fino in fondo. Frattesi, comunque, resterà un tema caldo del mercato di gennaio dell'Inter, visto che dalla Turchia continuano a pensare a lui: dipenderà dal giocatore, ma dalla Turchia i corteggiamenti continuano".

Leggi anche
Inter, scenario a sorpresa per Calhanoglu: “Può rinnovare! Nuova scadenza e cifre”
Frattesi, Juve in prima linea: l’idea di Marotta e Ausilio. Pressing importante di un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA