Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, sempre nel mirino della Juventus e di alcuni club turchi:

"La Juventus ha fatto una chiamata a Mendes per Cancelo, perché i rapporti sono ottimi. Ma i bianconeri stanno pensando più a un vice Yildiz: un'idea potrebbe portare a Federico Chiesa, anche se bisogna vedere se il Liverpool lo libererà. Frattesi? In questi giorni la Juventus proverà a capire se sarà un'operazione affrontabile in questo mercato oppure no".