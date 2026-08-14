GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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E' giallo per il trasferimento di Kamaté all'Espanyol. Proprio quando la trattativa con l'Inter sembrava prossima alla chiusura, il club spagnolo sta temporeggiando sulla finalizzazione. Matteo Moretto ha fatto il punto:

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"Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato del forte interesse dell'Espanyol nei confronti di Kamaté. La trattativa con l'Inter è abbastanza avanzata, i dialoghi erano positivi per un prestito con diritto di riscatto del 50% del cartellino del calciatore con valutazione sui 3 milioni".

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"L'Espanyol, però, non sta chiudendo. L'Inter ha anche un'altra offerta e aspetterà un altro paio di giorni, prima di procedere eventualmente con l'altra offerta".