Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha riportato anche le ultime novità sul mercato dell'Inter, letteralmente esploso negli ultimi giorni

Marco Macca
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha riportato anche le ultime novità sul mercato dell'Inter, letteralmente esploso negli ultimi giorni, a cominciare dalla situazione relativa all'interesse della Roma per Luis Henrique:

Luis Henrique
Getty Images

"A ora non ci sono novità su Luis Henrique. Finché non c'è un'apertura da parte del calciatore, non ci sono aggiornamenti particolari".

Luis Henrique
Getty Images

"Spence sta arrivando a Milano per firmare con l'Inter, mentre il Cuti Romero è in viaggio verso Madrid per la firma con l'Atletico Madrid".

Luis Henrique

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