Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha riportato anche le ultime novità sul mercato dell'Inter, letteralmente esploso negli ultimi giorni
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha riportato anche le ultime novità sul mercato dell'Inter, letteralmente esploso negli ultimi giorni, a cominciare dalla situazione relativa all'interesse della Roma per Luis Henrique:
"A ora non ci sono novità su Luis Henrique. Finché non c'è un'apertura da parte del calciatore, non ci sono aggiornamenti particolari".
"Spence sta arrivando a Milano per firmare con l'Inter, mentre il Cuti Romero è in viaggio verso Madrid per la firma con l'Atletico Madrid".
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