Questa sera, Djed Spence arriverà a Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Questa sera, Djed Spence arriverà a Milano e domani si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. I nerazzurri, dunque, hanno finalmente trovato l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Ma potrebbe non essere finita qui.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il mercato in entrata potrebbe regalare altre sorprese: in caso di cessione di Luis Henrique (sul quale è forte l'interesse della Roma), i nerazzurri potrebbero regalare a Cristian Chivu un ulteriore colpo, questa volta più offensivo.
In lista tre nomi: Diaby dell'Al Ittihad, del quale si è parlato spesso in queste settimane, ma che via via si allontana sempre di più; Nico Gonzalez, tornato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid; e Malick Fofana, al momento il profilo più caldo, seguito dalla stessa Roma in caso di mancato arrivo di Rodrigo Mora dal Porto.
(Fonte: Sky Sport)
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