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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Khalaili, notizia inaspettata. CONI ha chiesto approfondimenti. E’ un segnale che…”
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Moretto: “Khalaili, notizia inaspettata. CONI ha chiesto approfondimenti. E’ un segnale che…”
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle ultime novità in merito alle visite mediche svolte da Anan Khalaili
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle ultime novità in merito alle visite mediche svolte da Anan Khalaili con l'Inter nella giornata di ieri. Ecco le parole del giornalista:
"E' stata una notizia inaspettata. Ovviamente la salute del ragazzo viene prima di tutto. A oggi Khalaili non può ancora essere tesserato dall'Inter, perché dopo la prima parte di visite mediche e cercando di ottenere l'idoneità sportiva, il CONI ha chiesto un approfondimento, ulteriori esami che avverranno tra lunedì e martedì".
"Ma quando c'è un campanello d'allarme alla prima visita medica è un segnale. Bisogna stare attenti".
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