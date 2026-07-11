"E' stata una notizia inaspettata. Ovviamente la salute del ragazzo viene prima di tutto. A oggi Khalaili non può ancora essere tesserato dall'Inter, perché dopo la prima parte di visite mediche e cercando di ottenere l'idoneità sportiva, il CONI ha chiesto un approfondimento, ulteriori esami che avverranno tra lunedì e martedì".