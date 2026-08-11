GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Si (ri)apre una pista di mercato per Davide Frattesi. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, la Lazio sarebbe forte sul centrocampista, in uscita dall'Inter, dopo averlo seguito già nella passata stagione.

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Scrive Moretto su X:

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"La Lazio è forte su Davide Frattesi. Trattativa in corso tra le parti e buona sintonia tra Lazio e Inter. Presto nuovi contatti. Si lavora sulla base di un prestito che diventa obbligatorio a determinate condizioni".