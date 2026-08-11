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In queste ore, si sono fatte insistenti le voci su un possibile interesse della Roma nei confronti di Luis Henrique (qui la nostra intervista esclusiva). La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, sottolineando come, in caso di partenza del brasiliano, l'Inter sarebbe pronta a fare un altro colpo sulla fascia oltre al possibile arrivo di Spence:

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"Vinci uno scudetto, una coppa e poi te ne vai? Possibile. Il soggiorno milanese di Luis Henrique potrebbe durare un solo anno. Planato sul mondo nerazzurro dodici mesi fa dopo una stagione di livello al Marsiglia con De Zerbi – nove gol e dieci assist -, il brasiliano potrebbe trasferirsi a tre ore di treno di distanza, destinazione Roma. Gasperini, a caccia di esterni offensivi, potrebbe abbracciarlo presto, ma i nerazzurri sono intransigenti: Luis Henrique non partirà per meno di trenta milioni (...)".

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"Pagato circa 23 milioni, potrebbe salutare per poco meno di trenta o giù di lì. Una cifra importante per finanziare almeno due acquisti, ovvero gli esterni. In cima alla lista c’è Djed Spence, terzino del Tottenham che può giocare sia a destra sia a sinistra. Nel 2024 è stato sei mesi a Genoa: non male. Al Mondiale ha messo in mostra due concetti che a Luis Henrique sono mancati: dribbling e personalità. Potrebbe sostituirlo".

(Fonte: Gazzetta.it)