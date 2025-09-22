La telenovela Lookman con l’Inter non è andata a buon fine, l’Atletico non ha mai presentato un’offerta scritta. Sono arrivate delle proposte dalla Turchia ma non convincevano a pieno l’Atalanta, c’è stata una gestione rivedibile da parte di chi cura gli interessi del giocatore. Ha saltato tutta la preparazione, non è in condizione per giocare 90’. È un caso chiuso a Bergamo che l’Atalanta vuole ricucire nei prossimi mesi: l’obiettivo è recuperarlo al 100%. L’Atalanta non vorrebbe privarsene a gennaio, in estate lo scenario cambia, ma in questo momento vuole recuperarlo e goderselo per tutta la stagione.