Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il Torino, Lazaar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato anche del ritorno di Ademola Lookman. Ecco le sue parole:
Atalanta, Samardzic: “Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici sia tornato”
Quanto era importante ripartire dopo Parigi?—
"Tanto perché volevamo vincere ed esprimere un buon calcio. Con il PSG potevamo fare meglio seppur loro siano i Campioni in carica, ma siamo molto contenti di oggi e di esserci riscattati".
Com'è aver ritrovato Ademola Lookman?—
"Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato. Guardiamo avanti!"
(Fonte: TMW)
