Atalanta, Samardzic: “Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici sia tornato”

Atalanta, Samardzic: “Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici sia tornato” - immagine 1
Lazaar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato anche del ritorno di Ademola Lookman. Ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il Torino, Lazaar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato anche del ritorno di Ademola Lookman. Ecco le sue parole:

Atalanta, Samardzic: “Lookman? Sappiamo il suo valore e siamo felici sia tornato”- immagine 2
Getty Images

Quanto era importante ripartire dopo Parigi?

—  

"Tanto perché volevamo vincere ed esprimere un buon calcio. Con il PSG potevamo fare meglio seppur loro siano i Campioni in carica, ma siamo molto contenti di oggi e di esserci riscattati".

Inter Lookman
Getty Images

Com'è aver ritrovato Ademola Lookman?

—  

"Sappiamo il suo valore e siamo felici che sia tornato. Guardiamo avanti!"

(Fonte: TMW)

