FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter-Nico Paz? Ecco cosa è successo davvero in estate. E il Real ha…”

calciomercato

Romano: “Inter-Nico Paz? Ecco cosa è successo davvero in estate. E il Real ha…”

Romano: “Inter-Nico Paz? Ecco cosa è successo davvero in estate. E il Real ha…” - immagine 1
"L'Inter è stata accostata tante volte nell'ultimo anno a Nico Paz perché l'Inter adora Nico Paz", commenta Fabrizio Romano
Matteo Pifferi Redattore 

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così di Nico Paz, che è stato un obiettivo dell'Inter nella scorsa stagione:

"L'Inter è stata accostata tante volte nell'ultimo anno a Nico Paz perché l'Inter adora Nico Paz, ha avuto diversi elementi di apprezzamento, sappiamo la connessione Inter-Argentina, Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia di Nico Paz. L'Inter avrebbe potuto pensarci, ed è quello che ha fatto, tra fine novembre e inizio dicembre e gennaio, quando il valore del giocatore non toccava cifre impossibili, in vista dell'estate, e mai per il mercato di gennaio 2025, di fare l'investimento ma senza iniziare una vera e propria trattativa, è stato un pensiero interno, un investimento da 25-30-35 mln per Nico Paz"

Romano: “Inter-Nico Paz? Ecco cosa è successo davvero in estate. E il Real ha…”- immagine 2
Getty Images

"Le prestazioni del calciatore nella seconda parte di stagione sono state strepitose ed è diventato così un giocatore inavvicinabile, non solo per l'Inter ma anche per i club esteri. Il Tottenham voleva offrire 70 mln, a me risulta 72, 52 più 20 di bonus, alcuni facili e altri difficili: Como e Nico hanno voluto continuare insieme, il Real pensa di riportare indietro Nico Paz e pensate che ha informato il Como che avrebbe pareggiato qualsiasi offerta per Nico"

Romano: “Inter-Nico Paz? Ecco cosa è successo davvero in estate. E il Real ha…”- immagine 3
DAZN

"Per l'Inter oggi ma anche ieri diventa un discorso arenato di fronte alle prestazioni di Nico Paz che hanno portato il suo valore e il suo livello ad un'altra altezza per l'Inter irraggiungibile. Questo discorso si è spento da tempo al di là di quanto detto in estate, ma è stato un discorso mediatico e basta"

Leggi anche
Moretto: “Lookman, obiettivo Atalanta recuperarlo al 100%. Ecco lo scenario per gennaio”
Gazzetta, altro attacco al mercato Inter: ne salva due. “Come l’attico a Brera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA