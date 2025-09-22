Romano: “Inter-Nico Paz? Ecco cosa è successo davvero in estate. E il Real ha…”

"L'Inter è stata accostata tante volte nell'ultimo anno a Nico Paz perché l'Inter adora Nico Paz, ha avuto diversi elementi di apprezzamento, sappiamo la connessione Inter-Argentina, Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia di Nico Paz. L'Inter avrebbe potuto pensarci, ed è quello che ha fatto, tra fine novembre e inizio dicembre e gennaio, quando il valore del giocatore non toccava cifre impossibili, in vista dell'estate, e mai per il mercato di gennaio 2025, di fare l'investimento ma senza iniziare una vera e propria trattativa, è stato un pensiero interno, un investimento da 25-30-35 mln per Nico Paz"