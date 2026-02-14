In attesa di indossare la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione, Yanis Massolin ha segnato il suo primo gol da giocatore nerazzurro. Il centrocampista francese, che rimarrà in prestito al Modena fino al termine del campionato di Serie B, ha sbloccato il match contro la Carrarese con una grande giocata personale: prima la perfetta imbucata per Zampano, poi un sinistro chirurgico dal limite sfruttando la sponda di De Luca.
Inter, guarda che Massolin: gran gol con il Modena per il neo-interista
ll francese, lasciato in prestito in Emilia fino al termine della stagione, ha sbloccato il match contro la Carrarese
Seconda rete stagionale per il talentuoso classe 2002, sempre più punto di forza della formazione emiliana.
