FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, guarda che Massolin: gran gol con il Modena per il neo-interista

ultimora

Inter, guarda che Massolin: gran gol con il Modena per il neo-interista

Inter, guarda che Massolin: gran gol con il Modena per il neo-interista - immagine 1
ll francese, lasciato in prestito in Emilia fino al termine della stagione, ha sbloccato il match contro la Carrarese
Fabio Alampi Redattore 

In attesa di indossare la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione, Yanis Massolin ha segnato il suo primo gol da giocatore nerazzurro. Il centrocampista francese, che rimarrà in prestito al Modena fino al termine del campionato di Serie B, ha sbloccato il match contro la Carrarese con una grande giocata personale: prima la perfetta imbucata per Zampano, poi un sinistro chirurgico dal limite sfruttando la sponda di De Luca.

Inter, guarda che Massolin: gran gol con il Modena per il neo-interista- immagine 2
Foto inter.it

Seconda rete stagionale per il talentuoso classe 2002, sempre più punto di forza della formazione emiliana.

Leggi anche
Zazzaroni: “Tifo Bologna ma ho i miei partiti che si chiamano Allegri, Ancelotti e altri 2...
Caressa: “Ma che interista, ma che state a di! Dimarco top mondo, il paragone con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA