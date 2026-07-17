Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così di un possibile intreccio tra Inter e Juventus.

Getty Images

"In casa Juve Khephren Thuram è sul mercato: la Juve aspetta l'offerta giusta per capire se i numeri possono quadrare per una sua possibile partenza. In uscita anche Federico Gatti e Mattia Perin: la Juve cerca una soluzione per loro e nonostante le smentite uno dei calciatori principalmente apprezzati in entrata a centrocampo sia da Carnevali che da Spalletti è Davide Frattesi.

Getty Images

Quindi occhio al centrocampista dell'Inter: non ci sono contatti tra club e non c'è una trattativa ma parliamo di uno scenario che può prendere corpo nelle prossime settimane", le sue parole.