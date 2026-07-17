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L'Inter è alla ricerca di un difensore e tra i nomi finiti sul taccuino del ds Ausilio c'è anche quello di Christian Romero del Tottenham, impegnato a breve nella finale del Mondiale con l'Argentina.

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"Il difensore del Tottenham e della Selección Argentina sarebbe stato intoccabile per Roberto De Zerbi, se solo non avesse chiesto a gran voce agli Spurs di cambiare maglia e vivere una nuova esperienza professionale nella stagione che verrà. Il link con la Liga spagnola è automatico e immediato, soprattutto facendo riferimento al background delle trattative che hanno coinvolto l’ex giocatore di Genoa e Atalanta prima del suo trasferimento in Inghilterra, quando le decisioni per gli Spurs erano prese da Fabio Paratici", spiega Sportitalia.

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Il Barcellona è sempre molto alto nelle preferenze di Romero, ma il tecnico blaugrana predilige la ricerca di un centrale mancino e, dunque, l’argentino tornerebbe attuale solo in caso di cessione di Araujo, che pure vanta numerosi estimatori. C’è l’Atletico Madrid, che non sarebbe una prima scelta per il Cuti, e poi c’è la prospettiva italiana che porta all’Inter. Secondo quanto abbiamo raccolto, il club nerazzurro incontrerebbe il pieno gradimento di Romero dal punto di vista del progetto tecnico e del ruolo di leader difensivo che gli verrebbe attribuito. Il discorso che frena è, come di consueto, quello economico, con una richiesta di partenza degli Spurs che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Qualora ci fosse la possibilità di costruire l’affare con prospettive economiche diverse, allora i nerazzurri cercherebbero di cogliere un’opportunità particolarmente allettante", aggiunge il portale sportivo.