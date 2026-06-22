"Noi su Palestra abbiamo sempre mantenuto una linea molto molto netta, molto chiara, in virtù del fatto che il calciatore ha sempre fatto capire, ha sempre fatto trapelare, che vuole solo l'Inter, vuole andare all'Inter, vuole restare in Italia e vuole andare all'Inter. L'Inter sta facendo di tutto per chiudere questa tipo di trattativa. Mi dicono che gli agenti, l'agente di Marco Palestra, Alessandro Lucci, è atteso a Milano tra oggi e domani, più oggi che domani, perché vuole essere pronto a Milano qualora poi i due club dovessero arrivare alla chiusura definitiva della trattativa. I due club sono in stretto contatto, l'operazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, forse qualche milione in più addirittura, però oggi c'è grandissimo ottimismo e grandissima fiducia. L'Inter vuole arrivare a chiudere per Marco Palestra in tempi brevissimi".