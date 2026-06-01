Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Marco Palestra . Il giornalista commenta le parole del giocatore che ha detto di essere pronto per il grande salto. "Palestra è stato attenzionato e visto dal vivo da tanti club e confermo il City che è andato a vederlo più volte con i suoi osservatori, ma non solo il City, anche altri grandi club stranieri e inglesi soprattutto".

"L'Atalanta vuole prima avere un confronto diretto con gli agenti di Palestra e col giocatore stesso per capire il percorso, se si può intraprendere un percorso insieme o no, se e che tipo di offerta l'Atalanta potrebbe valutare. Sicuramente qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, sarà difficile per l'Atalanta trattenerlo. A Bergamo cambieranno tanti tasselli. Ci sono ancora dei passi da fare per capire dove potrà andare Palestra".

Moretto poi offre un aggiornamento sulla situazione di Carlos Augusto: "Si è parlato tanto della possibilità che potesse partire, che non dovesse rinnovare e che le trattative per il rinnovo fossero congelate a causa di richieste alte, in realtà il giocatore ha chiesto e sta chiedendo delle garanzie a livello sportivo, vorrebbe avere più minutaggio, soprattutto minutaggio dal primo minuto. Il rinnovo procede, continua ad andare avanti, c'è una trattativa in corso che non è ferma. Carlos Augusto sta molto bene a Milano e all'Inter. Ha un contratto in scadenza nel 2028, quindi non è un contratto che sta per scadere".