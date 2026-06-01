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calciomercato
Moretto: “Palestra, City e non solo: Atalanta vuole incontro. Carlos Augusto chiede…”
Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Marco Palestra. Il giornalista commenta le parole del giocatore che ha detto di essere pronto per il grande salto. "Palestra è stato attenzionato e visto dal vivo da tanti club e confermo il City che è andato a vederlo più volte con i suoi osservatori, ma non solo il City, anche altri grandi club stranieri e inglesi soprattutto".
"L'Atalanta vuole prima avere un confronto diretto con gli agenti di Palestra e col giocatore stesso per capire il percorso, se si può intraprendere un percorso insieme o no, se e che tipo di offerta l'Atalanta potrebbe valutare. Sicuramente qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, sarà difficile per l'Atalanta trattenerlo. A Bergamo cambieranno tanti tasselli. Ci sono ancora dei passi da fare per capire dove potrà andare Palestra".
Moretto poi offre un aggiornamento sulla situazione di Carlos Augusto: "Si è parlato tanto della possibilità che potesse partire, che non dovesse rinnovare e che le trattative per il rinnovo fossero congelate a causa di richieste alte, in realtà il giocatore ha chiesto e sta chiedendo delle garanzie a livello sportivo, vorrebbe avere più minutaggio, soprattutto minutaggio dal primo minuto. Il rinnovo procede, continua ad andare avanti, c'è una trattativa in corso che non è ferma. Carlos Augusto sta molto bene a Milano e all'Inter. Ha un contratto in scadenza nel 2028, quindi non è un contratto che sta per scadere".
(YouTube Fabrizio Romano)
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