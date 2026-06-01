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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Serbia – Inter forte su Kostov, ma l’Arsenal è in vantaggio: la situazione

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In Serbia – Inter forte su Kostov, ma l’Arsenal è in vantaggio: la situazione

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I Gunners seguono il giovane centrocampista serbo da gennaio e sono a un passo dal chiudere l'accordo con la Stella Rossa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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A meno di clamorosi ribaltoni, l'Arsenal è pronto a chiudere per il trasferimento di Vasilij Kostov. Secondo quanto riporta Sport Klub, Borussia Dortmund e Inter hanno mostrato grande interesse e si sono impegnate a fondo per ingaggiare Kostov, ma l'Arsenal è in vantaggio nella corsa al gioiello serbo della Stella Rossa.

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L'operazione, bonus inclusi, si dovrebbe chiudere a circa 20 milioni di euro con i Gunners che si assicureranno un giocatore dal grande potenziale. Gli inglesi seguono Kostov da gennaio e adesso sono pronti a portarlo a Londra.

(Sport Klub)

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