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fcinter1908 calciomercato mercato inter In Serbia – Inter forte su Kostov, ma l’Arsenal è in vantaggio: la situazione
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In Serbia – Inter forte su Kostov, ma l’Arsenal è in vantaggio: la situazione
I Gunners seguono il giovane centrocampista serbo da gennaio e sono a un passo dal chiudere l'accordo con la Stella Rossa
A meno di clamorosi ribaltoni, l'Arsenal è pronto a chiudere per il trasferimento di Vasilij Kostov. Secondo quanto riporta Sport Klub, Borussia Dortmund e Inter hanno mostrato grande interesse e si sono impegnate a fondo per ingaggiare Kostov, ma l'Arsenal è in vantaggio nella corsa al gioiello serbo della Stella Rossa.
L'operazione, bonus inclusi, si dovrebbe chiudere a circa 20 milioni di euro con i Gunners che si assicureranno un giocatore dal grande potenziale. Gli inglesi seguono Kostov da gennaio e adesso sono pronti a portarlo a Londra.
(Sport Klub)
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