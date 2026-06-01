I Gunners seguono il giovane centrocampista serbo da gennaio e sono a un passo dal chiudere l'accordo con la Stella Rossa

A meno di clamorosi ribaltoni, l'Arsenal è pronto a chiudere per il trasferimento di Vasilij Kostov. Secondo quanto riporta Sport Klub, Borussia Dortmund e Inter hanno mostrato grande interesse e si sono impegnate a fondo per ingaggiare Kostov, ma l'Arsenal è in vantaggio nella corsa al gioiello serbo della Stella Rossa.