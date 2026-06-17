"Per quanto riguarda Palestra, ieri io mi sono lasciato scappare il fatto che comunque l'Inter potesse avere un accordo già chiuso con il calciatore. Voglio essere un po' più chiaro nel merito, perché allora, notizia, l'Inter ha un accordo con Marco Palestra, perché Marco Palestra ha già detto all'Inter che aspetterà l'Inter, perché vuole andare all'Inter. Quindi la priorità di Marco Palestra è l'Inter, nonostante ci siano tanti altri club su di lui, soprattutto esteri, perché in Inghilterra veramente lo seguono con grande attenzione, diversi club sono andati a vederlo quest'anno a Cagliari dal vivo, hanno iniziato ad avere i primi contatti con gli agenti, con la gente di Marco Palestra, però la priorità di Palestra è quella di restare in Italia e la priorità dell'Inter in questo momento per colmare il vuoto lasciato da Dumfries è proprio quello di andare a prendere Marco Palestra".

Cosa manca? Manca la parte più importante, nel senso che chiaramente trattare con l'Atalanta non è mai facile, anche se dopo aver verificato varie volte, diciamo che la differenza con Lookman è che l'Atalanta non voleva vendere Lookman, non era una priorità per l'Atalanta venderlo. Quindi l'Atalanta comunque si è chiusa sulle sue posizioni, ha chiesto una determinata cifra, si sa che con l'Atalanta è difficile trattare, però diciamo che poi la situazione si è chiusa lì, si è fermata lì. Invece in questo caso, verificando il tema già settimana fa, l'Atalanta è aperta a vendere Palestra, l'Atalanta è pronta a far partire Palestra e il segnale è che l'Atalanta ha contattato anche altri terzini destri come Savona. Quindi la situazione è leggermente diversa. Poi è chiaro, bisogna capire se l'Atalanta aprirà definitivamente le porte a Palestra per andare all'Inter oppure preferirà magari darlo ad altre società".