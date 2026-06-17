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Inter, passi avanti per Provedel: “Ieri l’agente del portiere era a Formello per…”
L'Inter ha scelto il portiere della Lazio da affiancare a Martinez per la prossima stagione. Prosegue la trattativa per trovare un accordo col club
L'Inter ha scelto il portiere della Lazio Ivan Provedel da affiancare a Martinez per la prossima stagione. Prosegue la trattativa per trovare un accordo col club biancoceleste, come spiega il Messaggero:
"C'è anche Provedel in uscita (2,2 milioni per un altro anno): ieri l'agente Rava era a Formello per provare a ottenere uno sconto a favore dell'Inter sul cartellino (2 milioni invece di 4). Mandas sarà il titolare di Gattuso, Ivan punta ad andare via e a giocare d'anticipo".
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