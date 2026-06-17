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CdS – Inter, serve l’ok di Oaktree per rilancio su Palestra: una prima concessione…

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La pista di mercato vista dalla prospettiva della proprietà nerazzurra: il fondo americano dovrà autorizzare un nuovo affondo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Ognuno dovrà fare la sua parte. Affinché Inter e Atalanta trovino l'incastro per portare a Milano il giovane Marco Palestra, non basta l'unità di intenti. Il giocatore dovrà continuare a far reggere l'asse con i nerazzurri, l'Atalanta dovrà fare un passettino verso l'Inter, ma anche i Campioni d'Italia dovranno rivedere al rialzo l'offerta. E per quest'ultimo tassello servirà l'impegno da parte della proprietà americana del club.

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Lo spiega nel dettaglio il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "Marotta e Ausilio dovranno comunque mettere qualcosa di più per strappare il sì ai Percassi. Solo che tocca a Oaktree dare l’autorizzazione al rilancio. Una prima concessione è stata fatta con la prima offerta: ora ne occorre una supplementare".

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