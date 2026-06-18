C'è stato un incontro tra Inter e Atalanta, questa mattina a Milano. I due club si sono avvicinati tantissimo ad una base di accordo intorno ai 50 milioni di euro bonus inclusi. Un'operazione davvero molto onerosa che fa capire quanto l'Inter creda in Palestra. Sicuramente Palestra crede nell'Inter e crede in questo progetto. Palestra sta dando assoluta priorità alla maglia nerazzurra, vuole andare all'Inter, ha messo in stand-by tutte le altre proposte, tutti gli altri sondaggi, più che proposte, arrivati dall'Inghilterra. Palestra vuole solo l'Inter e l'Inter vuole Palestra, quindi insomma, la trattativa è davvero ben avviata, gli ultimi contatti sono stati molto positivi tra le parti.

L'Atalanta rispetto alla situazione Lookman si sta, tra virgolette, gestendo anche in modo diverso, perché Palestra ha chiesto di andare, l'Atalanta è aperta a farlo andare, a differenza di un anno fa, quando comunque per l'Atalanta Lookman era un calciatore quasi non sul mercato, è stato veramente difficile per l'Inter avvicinarsi a Lookman, non si sono create le condizioni, oggi qui su Palestra invece la situazione è diversa e le condizioni si stanno creando. Trattativa molto molto avanzata, vi aggiorneremo poi quando le parti troveranno un accordo definitivo, ma ci siamo per Palestra all'Inter. I prossimi contatti saranno probabilmente quelli finali e decisivi.