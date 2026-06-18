Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha confermato l'accelerata dell'Inter per Marco Palestra

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha confermato l'accelerata dell'Inter per Marco Palestra : "L'Inter ha intenzione di aumentare: può toccare quota 50 in qualche modo o avvicinarsi.

Per l'Atalanta è importante che li tocchi, l'Inter pensa che avvicinarsi sia già fondamentale, ma sa già che l'Atalanta vorrebbe il numero 5 davanti.

L'Inter sta soltanto studiando la strategia migliore per chiudere dopo aver chiuso Provedel e praticamente Solet. C'è la volontà di andare oltre la cifra e fare la prossima offerta quella giusta per accontentare l'Atalanta".