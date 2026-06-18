FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…”

calciomercato

Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…”

Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha confermato l'accelerata dell'Inter per Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha confermato l'accelerata dell'Inter per Marco Palestra: "L'Inter ha intenzione di aumentare: può toccare quota 50 in qualche modo o avvicinarsi.

Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…”- immagine 2

Per l'Atalanta è importante che li tocchi, l'Inter pensa che avvicinarsi sia già fondamentale, ma sa già che l'Atalanta vorrebbe il numero 5 davanti.

Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…”- immagine 3

L'Inter sta soltanto studiando la strategia migliore per chiudere dopo aver chiuso Provedel e praticamente Solet. C'è la volontà di andare oltre la cifra e fare la prossima offerta quella giusta per accontentare l'Atalanta".

Leggi anche
Sky – Palestra mai così vicino all’Inter: si può chiudere già entro…
Di Marzio: “Anche l’Atalanta vuole chiudere Palestra-Inter: tempi e cifre. Al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA