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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…”
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Pedullà: “Palestra, Inter prepara cifra giusta per chiudere! E ha anche chiuso praticamente per…”
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha confermato l'accelerata dell'Inter per Marco Palestra
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha confermato l'accelerata dell'Inter per Marco Palestra: "L'Inter ha intenzione di aumentare: può toccare quota 50 in qualche modo o avvicinarsi.
Per l'Atalanta è importante che li tocchi, l'Inter pensa che avvicinarsi sia già fondamentale, ma sa già che l'Atalanta vorrebbe il numero 5 davanti.
L'Inter sta soltanto studiando la strategia migliore per chiudere dopo aver chiuso Provedel e praticamente Solet. C'è la volontà di andare oltre la cifra e fare la prossima offerta quella giusta per accontentare l'Atalanta".
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