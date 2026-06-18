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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, inviata nuova offerta ufficiale all’Atalanta per Palestra: i dettagli, lui e club fiduciosi
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Inter, inviata nuova offerta ufficiale all’Atalanta per Palestra: i dettagli, lui e club fiduciosi
Arrivano sempre più conferme dopo l'incontro di stamattina tra Inter e Atalanta: accelerata dei nerazzurri per Marco Palestra
Arrivano sempre più conferme dopo l'incontro di stamattina tra Inter e Atalanta: accelerata dei nerazzurri per Marco Palestra.
Come riporta Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha inviato un’offerta ufficiale all’Atalanta per Palestra di 45 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus.
E' attesa la risposta, ma il giocatore spinge: serviranno altri colloqui per chiudere l’affare ma l’Inter è fiduciosa e lo è anche il giocatore.
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