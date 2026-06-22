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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Permanenza di De Vrij all’Inter esclusa. Il difensore è in chiusura totale con…”

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Moretto: “Permanenza di De Vrij all’Inter esclusa. Il difensore è in chiusura totale con…”

Moretto: “Permanenza di De Vrij all’Inter esclusa. Il difensore è in chiusura totale con…” - immagine 1
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro del difensore olandese De Vrij
Andrea Della Sala Redattore 

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro del difensore olandese De Vrij:

Inter De Vrij

La permanenza di De Vrij è praticamente esclusa, è molto molto molto attratto da questa offerta del Panathinaikos e ti confermo che il Panathinaikos è in chiusura totale definitiva con Stefan De Vrij.

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