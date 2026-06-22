Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro del difensore olandese De Vrij:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Permanenza di De Vrij all’Inter esclusa. Il difensore è in chiusura totale con…”
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Moretto: “Permanenza di De Vrij all’Inter esclusa. Il difensore è in chiusura totale con…”
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro del difensore olandese De Vrij
La permanenza di De Vrij è praticamente esclusa, è molto molto molto attratto da questa offerta del Panathinaikos e ti confermo che il Panathinaikos è in chiusura totale definitiva con Stefan De Vrij.
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