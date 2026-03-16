Due big italiane su un un gioiello di casa Como: una è proprio l'Inter. Ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano

Due big italiane su un gioiello di casa Como: una è proprio l'Inter . Ne ha parlato così Matteo Moretto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Cito due club in Italia su Perrone , che sta facendo benissimo. Certo, bisognerà capire se il Como vorrà venderlo, anche in base a come finirà la stagione. Ma piace molto, moltissimo all’Inter. No contatti diretti, ma un alto gradimento nerazzurro.

E un altro club è il Napoli, che lo segue da tempo e lo considera uno dei possibili obiettivi. Bisognerà capire anche cosa accadrà a Napoli, abbiamo sentito le parole di Conte. Perrone-Napoli è un’idea concreta”.