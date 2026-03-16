Due big italiane su un gioiello di casa Como: una è proprio l'Inter. Ne ha parlato così Matteo Moretto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “All’Inter piace moltissimo un giocatore del Como. Ma c’è forte il Napoli su di lui”
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Moretto: “All’Inter piace moltissimo un giocatore del Como. Ma c’è forte il Napoli su di lui”
Due big italiane su un un gioiello di casa Como: una è proprio l'Inter. Ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
“Cito due club in Italia su Perrone, che sta facendo benissimo. Certo, bisognerà capire se il Como vorrà venderlo, anche in base a come finirà la stagione. Ma piace molto, moltissimo all’Inter. No contatti diretti, ma un alto gradimento nerazzurro.
E un altro club è il Napoli, che lo segue da tempo e lo considera uno dei possibili obiettivi. Bisognerà capire anche cosa accadrà a Napoli, abbiamo sentito le parole di Conte. Perrone-Napoli è un’idea concreta”.
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