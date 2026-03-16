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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “All’Inter piace moltissimo un giocatore del Como. Ma c’è forte il Napoli su di lui”

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Moretto: “All’Inter piace moltissimo un giocatore del Como. Ma c’è forte il Napoli su di lui”

Moretto: “All’Inter piace moltissimo un giocatore del Como. Ma c’è forte il Napoli su di lui” - immagine 1
Due big italiane su un un gioiello di casa Como: una è proprio l'Inter. Ne ha parlato così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Moretto: “All’Inter piace moltissimo un giocatore del Como. Ma c’è forte il Napoli su di lui”- immagine 2
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Due big italiane su un gioiello di casa Como: una è proprio l'Inter. Ne ha parlato così Matteo Moretto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

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“Cito due club in Italia su Perrone, che sta facendo benissimo. Certo, bisognerà capire se il Como vorrà venderlo, anche in base a come finirà la stagione. Ma piace molto, moltissimo all’Inter. No contatti diretti, ma un alto gradimento nerazzurro.

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E un altro club è il Napoli, che lo segue da tempo e lo considera uno dei possibili obiettivi. Bisognerà capire anche cosa accadrà a Napoli, abbiamo sentito le parole di Conte. Perrone-Napoli è un’idea concreta”.

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