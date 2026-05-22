L'Inter si porta avanti e studia un grande colpo, qualora dovessero crearsi le giuste condizioni: il punto di Sportitalia

Marco Macca Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 10:55)

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L'Inter si porta avanti e studia un grande colpo, qualora dovessero crearsi le giuste condizioni. Dovesse partire Frattesi, infatti, i nerazzurri hanno messo gli occhi da tempo su Curtis Jones del Liverpool, che cerca più spazio e che ha già detto sì al club. Scrive Longari su Sportitalia:

"I nerazzurri hanno intenzione di fare sul serio e hanno ottenuto il gradimento totale del giocatore del Liverpool. Un figlio della Kop, sì, ma stanco di non essere considerato da Arne Slot nelle turnazioni di chi solitamente parte dal primo minuto. Jones è convinto che le sue qualità gli debbano consentire di essere protagonista assoluto in un club che lotti su tutti i fronti, e l’Inter lo ha memorizzato nei contatti costanti con il suo entourage".

"Il tema ingaggio non rappresenta un nodo particolarmente insidioso, perché Curtis Jones non guadagna una cifra impossibile, tutt’altro. L’ostacolo attuale è la valutazione che il Liverpool fa del suo centrocampista e che si attesta a 35 milioni di sterline, nonostante la scadenza imminente (giugno 2027). Tanto, ma le trattative esistono esattamente per questo motivo".

(Fonte: Sportitalia)