Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha raccontato un retroscena riguardante il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni: "In estate è stato sondato da diversi club, molto importanti, soprattutto in Premier: ma la sua volontà è sempre stata chiara, restare all'Inter.
E' legatissimo al club e ai suoi compagni, difficilmente lascerà l'Inter nel giro dei prossimi mercati: ma il retroscena è che ha sempre detto di no ai club che si sono avvicinati perché la sua priorità è sempre stata restare in nerazzurro".
