Moretto: “C’è un retroscena su Bastoni: ai club che l’hanno cercato in estate ha detto…”

Matteo Moretto, esperto di mercato, ha raccontato un retroscena riguardante il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni
Marco Astori
Marco Astori 

Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha raccontato un retroscena riguardante il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni: "In estate è stato sondato da diversi club, molto importanti, soprattutto in Premier: ma la sua volontà è sempre stata chiara, restare all'Inter.

E' legatissimo al club e ai suoi compagni, difficilmente lascerà l'Inter nel giro dei prossimi mercati: ma il retroscena è che ha sempre detto di no ai club che si sono avvicinati perché la sua priorità è sempre stata restare in nerazzurro".

