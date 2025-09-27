Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha dato un aggiornamento in casa Inter, col club nerazzurro al lavoro per chiudere due rinnovi molto importanti: "L'Inter nelle prossime settimane vuole portare avanti i dialoghi per prolungare e adeguare i contratti di Davide Frattesi e Carlos Augusto.
Il primo sta recuperando lo stato di forma ottimale dopo l'infortunio e l'operazione, ora sta alzando i giri ed è pronto ad essere importante per l'Inter; il brasiliano invece ha avuto un avvio di stagione impattante.
Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2028 e l'Inter vuole portare avanti i dialoghi per un prolungamento ed un adeguamento: ci aspettiamo che entro novembre-dicembre ci possano essere passi in avanti in questo senso.
