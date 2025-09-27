Inter, tre addii già decisi in un solo reparto: pronta la clamorosa rivoluzione

Sarà rivoluzione in un reparto nell’Inter, sono pronti tre addii in estate: il club prepara così la clamorosa rivoluzione

Sarà rivoluzione in un reparto nell’Inter. Sono infatti tre i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 che giocano nella medesima zona del campo.

Stiamo parlando di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, tre difensori . Al momento non ci sono i presupposti per i tre rinnovi, anzi, sembrano tre addii già decisi.

E l’Inter si prepara così alla rivoluzione in difesa la prossima estate: ci saranno da sostituire due centrali puri e un braccetto/esterno, visto che Darmian in questi anni si è dimostrato un vero e proprio jolly nel reparto.