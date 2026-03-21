"Vi ho parlato mesi fa di Vicario come obiettivo concreto dell'Inter quando in quei giorni si parlava del Dibu Martinez, Martinez è stato proposto ed è chiaro che non lo tolgo dalla lista fin quando l'Inter non metterà la parole fine sul ruolo delicato da coprire ma Vicario ha un buon vantaggio, è un profilo che piace ad Ausilio dai tempi dell'Empoli. E se il signor Onana fosse andato qualche settimana o mese d'anticipo al Manchester United, Vicario sarebbe stato il portiere dell'Inter già quell'anno.

L'Inter ha detto a Vicario: 'Non posso prenderti perché lo United non mi offre i soldi che io cerco per Onana'. E così Vicario ha accettato il Tottenham. Ora Vicario ha detto sì all'Inter e l'Inter ha detto sì a Vicario, queste cose sono da sviluppare quando ci sarà l'accordo totale tra le società, non accadrà a giorni perché oggi il Tottenham ha altre necessità e priorità. Hanno fatto nomi di portieri brasiliani e altri ancora ma se ci dovessero essere delle congiunture su una cifra di 15-18, 19, 16 più bonus ma sotto i 20, Vicario potrebbe essere il nome concreto per l'Inter"