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Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto sul nome di Djed Spence per la fascia destra dell'Inter.

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"Sono cambiati i costi perché Spence ha fatto un grande Mondiale e adesso sono superiori. E' vero che è stato un nome trattato dall'Inter, era un nome in lista.

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Ad oggi si sta piano piano allontanando sempre di più perché è un'operazione complicata. Romero è l'obiettivo numero uno, quindi resterei molto più freddo su Spence".