Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha spiegato come questo nome si allontani dall'Inter.
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Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha fatto il punto sul nome di Djed Spence per la fascia destra dell'Inter.
"Sono cambiati i costi perché Spence ha fatto un grande Mondiale e adesso sono superiori. E' vero che è stato un nome trattato dall'Inter, era un nome in lista.
Ad oggi si sta piano piano allontanando sempre di più perché è un'operazione complicata. Romero è l'obiettivo numero uno, quindi resterei molto più freddo su Spence".
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